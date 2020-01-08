كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. القوات الأمريكية تجري دوريات خارج قواعدها بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت القوات الأمريكية، اليوم الأربعاء، دوريات في محيط القواعد العسكرية التي تضم عناصر الجيش الأمريكي بالعراق، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

وكانت الطائرات المروحية الهجومية، تدور حول قواعد تضم قوات أمريكية في العراق.

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وبحسب شبكة "سي إن إن"، أن الجيش الأمريكي كان لديه تحذير مبكر بما يكفي من الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على القواعد العسكرية التي تضم قوات أمريكية في العراق.