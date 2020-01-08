كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. هزتان أرضيتان بالقرب من مفاعل بوشهر النووي في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية،عن هزتين أرضيتين بالقرب من مفاعل بوشهر النووي في إيران، حسبما ذكرت قناة العربية.

وبلغت قوة الهزة الأولى 4.9 درجة بمقياس ريختر، على بعد 10 كيلومترات من مدينة بورازجان، بينما بلغت قوة الهزة الثانية 4.5 درجة بمقياس ريختر، على بعد 17 كيلومترًا من مدينة بورازجان، وفقا لوكالة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ويذكر أن محطة بوشهر النووية تقع على الساحل الإيراني إلى الجنوب الغربي من بورازجان، وهي ليست بعيدة عن مركز تلك الهزات الأرضية.

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وفقًا لشبكة سي إن إن، كان زلزال آخر بلغت قوته 5.1 درجة، ضرب المنطقة نفسها قبل أقل من أسبوعين.