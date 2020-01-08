كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الخارجية الأوكرانية، مقتل كل من كانوا على متن الطائرة المنكوبة التي تحطمت في طهران.

وقد أفادت بيانات الطائرات، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة العربية، بأن سرعة صعود الطائرة الأوكرانية وتوقفها فجأة يعني أنها تعرضت لانفجار.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأربعاء، بتحطم طائرة ركاب أوكرانية في طهران وعلى متنها 180 راكبا، الطائرة وهي من نوع بوينغ 737، تحطمت بعد إقلاعها بسبب خلل فني.

وأشارت الوكالة، إلى ان الطائرة الأوكرانية تحطمت بعد إقلاعها من مطار الخميني في إيران.