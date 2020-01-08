صلاح يسخر من تتويج الاتحاد المصري بحفل كاف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، سخر من منح جائزة أفضل اتحاد محلي في حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.
وقام صلاح بنشر صورة عبر الإستوري بحسابه على موقع "إنستغرام" لابنته مكة وهي تضحك، وعلق عليها "وجائزة أفضل اتحاد ذهبت إلى ...".
وجاءت سخرية صلاح استمرارا لمسلسل الخلافات بين نجم ليفربول واتحاد الكرة المصري، والذي اشتعل في الفترة الماضية، ووصلت الأمور إلى تهديد صلاح بالاعتزال الدولي وحذف كونه لاعبا في منتخب مصر من حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
واستضافت مدينة الغردقة المصرية حفل جوائز الكاف للأفضل في عام 2019، وتوج السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي بلقب أفضل لاعب في القارة، متفوقا على صلاح والجزائري رياض محرز.
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