نيمار: أود اللعب بجوار إبراهيموفيتش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، كشف عن أحلامه في العام الجاري 2020، مشيرا إلى أنه يرغب في مزاملة نجم فريق آيه سي ميلان، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وذكر نيمار في تصريحات لشبكة "سبورت ميدياست": "أمنياتي لعام 2020، هي الفوز بكل ما أستطيع مع باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي".

وأضاف "أتمنى التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا وحصد اللقب، والفوز بكوبا أميركا مع البرازيل".

وزاد "أود اللعب مع إبراهيموفيتش".

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وتابع "كنت أرغب في اللعب إلى جانب أساطير مثل زين الدين زيدان وروماريو، كما أود مبادلة قميصي مع زلاتان".

وبدا نيمار على الأقل في الوقت الحالي، في كامل تركيزه مع سان جيرمان، قائلًا "لدينا فرصة للفوز بدوري أبطال أوروبا، سنحاول".

وأتم "عام 2019 كان مليئًا بالإصابات بالنسبة لي، وتعلمت خلاله الكثير".