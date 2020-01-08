إصابة شخص في حريق بالناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص من الناصرة بحالة اختناق، الليلة الماضية، من جراء حريق شب في مبنى بالمدينة.
واستدعيت إلى مكان الحريق ثلاثة طواقم إطفاء من محطة الإطفاء القريبة. وتبين أن الحريق اشتعل في مخزن حطب وامتد إلى البناية. ووصفت حالة المصاب بالاختناق بأنها طفيفة وهو يعالج في المستشفى.
وأفاد المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ، أنه "أصيب شخص من جراء حريق شب في منزل، على ما يبدو بسبب مدفأة حطب. وعملت طواقم الإطفاء على إخماد النيران وإخراج الشخص المصاب". وباشر خبراء الحرائق والشرطة التحقيق في ملابسات الحريق.
وفي حادث آخر، أفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن حريقا شب في كوخ خشبي في البلدة الاستيطانية "نمرود" في هضبة الجولان العربي السوري المحتل، الليلة الماضية. وأكدت أن طواقم الإطفاء أخمدت الحريق ومنعت انتشاره، وأن الكوخ احترق بالكامل.
وتسود البلاد، اليوم، حالة جوية عاصفة ترافقها أمطار غزيرة في مختلف أنحاء البلاد، ويحذر المسؤولون في سلطة الإطفاء والإنقاذ من استخدام وسائل التدفئة غير الآمنة.
وناشدت سلطة الإطفاء والإنقاذ، المواطنين، مرة أخرى بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ سبل الوقاية والأمان داخل المنازل، خصوصا مع حلول موسم الشتاء.
وختمت بالقول: "لا تتركوا المواقد، المدافئ أو وسائل التدفئة مشتعلة دون رقابة، وأبعدوها عن الأثاث والفراش والملابس أو أي جسم/ مادة قابلة للاشتعال".
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