تناقض تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن الرد على مقتل سليماني

الأربعاء 8 يناير 2020

تضاربت تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن الرد على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، قاسم سليماني .



وفي وقت أكد وزير الخارجية الإيراني، محمود ظريف، أن إيران انتهت من الرد على مقتل سليماني باستهداف قواعد أمريكية في العراق، وأن بلاده لا تريد التصعيد .

قال نائب قائد فرقة ”ثأرالله“ بالحرس الثوري الإيراني، إسماعيل كوثري، إن الهجوم الصاروخي على قاعدة ”عين الأسد“ الجوية الأمريكية في الأنبار، غربي العراق، وأخرى بأربيل، ”خطوة أولى“، مشددًا على أن قواته ”لن تترك الأمريكيين“.

وقال كوثري في تصريحات نقلتها، فجر الأربعاء، وكالة ”مهر“ الرسمية الإيرانية ”لم نقل كلاما لا نعمل به.. خطوة فجر اليوم خطوة أولى، وعلى الأمريكيين أن يعلموا أن عليهم مغادرة المنطقة“.

ودعا المسؤولين الأمريكيين إلى ”التصدي لـ(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب“، قائلا ”هنا ليس ميدانا للقمار، هنا ميدان حضور البشر“.

وطالب بالضغط على ترامب ”لوقف خطواته الشريرة، وإلا ستتضرر قواتكم في المنطقة، وأقل خطوة سيقابلها رد“.

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وتعتبر قوة ”ثأر الله“ مسؤولة عن حماية العاصمة طهران في الأوضاع الحربية والمتأزمة.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن في بيان له فجر الأربعاء، استهدافه القاعدتين الأمريكيتين، بعشرات الصواريخ الباليستية.

ووفقا للبيان فإن عشرات الصواريخ ”أرض -أرض“ قد أصابت القاعدتين.

وبعد الهجوم الإيراني على القاعدتين، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب، أحيط علما بالهجوم، وأنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب.

في السياق ذاته، أعلن البيت الأبيض أن ترامب ترأس اجتماعا أمنيا، ضم وزيري الخارجية مايك بومبيو، والدفاع مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان مارك ميلي، ونائبه مايك بنس.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أيضا أن ترامب سيلقي خطابا للأمة، عقب انتهاء الاجتماع الأمني، قبل أن يصدر بيان لاحق يؤكد انتهاء الاجتماع، وأن ترامب لن يلقي الخطاب