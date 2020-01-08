اليمن.. الميليشيات تمنع أي أنشطة تثير الضحك او المرح

الأربعاء 8 يناير 2020

أمرت ميليشيا الحوثي بمنع أي أنشطة تثير الضحك أو المرح بالتزامن مع أمر آخر بتشكيل لجان تعبئة مذهبية في الأحياء السكنية في العاصمة اليمنية صنعاء .



وتضمن تعميم وزعه المجلس الأعلى لإدارة الشؤون الإنسانية على المنظمات في محافظة إب، أوامر بفصل الذكور عن الإناث في أي فعاليات أو تدريب، ومنع أي تعارف بين الذكور والإناث في ورش العمل أو التدريب، ومنع تبادل المعلومات الشخصية بين الجنسين، واستبعاد أي أنشطة تتطلب الاختلاط، إلا في حال كان ممكناً فصل النساء عن الرجال.

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وبموجب التعميم، فقد أمر المجلس الذي شكلته ميليشيا الحوثي بهدف السيطرة على أعمال المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال الإغاثة، أمر هذه المنظمات باستبعاد كل الأنشطة التي تثير الضحك أو المرح أو الترفيه بين المتدربين لأنها تعمل على إذابة الفواصل وتلاشي موانع الحياء بين النساء والرجال، بحسب التعميم.

وعلى صعيد متصل، أمرت أمانة العاصمة صنعاء مسؤولي الأحياء بتشكيل مجالس مذهبية من سبعة أشخاص، بهدف تأصيل ما أسموه «الهوية الإيمانية»، بهدف نشر الفكر الطائفي وحصر الأنصار والمؤيدين لهم، بالتزامن مع التحضير لمسح سكاني في المدينة بهدف معرفة توجهات السكان، وحصر مناطق تواجدهم ومراقبة تحركاتهم.