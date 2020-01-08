الخليج : تحرير سرت نقطة تحول في مسار معركة تحرير ليبيا

الأربعاء 8 يناير 2020

أكدت صحيفة الخليج الإماراتية، أن تحرير مدينة سرت بالكامل؛ يعد عملية عسكرية نوعية، وقد يشكل نقطة تحول في مسار معركة تحرير كل ليبيا؛ حيث يطبق الجيش الوطني الليبي في الوقت نفسه على مدينة طرابلس منذ إبريل الماضي؛ استعداداً لتحريرها بعد أن حقق اختراقاً مهماً باتجاه وسطها.

وذكرت الصحيفة في إفتتاحيتها أنه فيما كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن تحرك وحدات من جيشه إلى ليبيا "من أجل التنسيق والاستقرار"، وفيما كان مرتزقته الذين نقلهم من سوريا يحطون رحالهم في طرابلس؛ للانضمام إلى المجموعات الإرهابية التي تدافع عن حكومة فايز السراج، كان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر يدق مسماراً جديداً في نعش حكومة الوفاق، وفي المسعى التركي للهيمنة والتوسع في شمال القارة الإفريقية، وتثبيت موقع قدم للجماعات الإرهابية في المنطقة.

وأشارت إلى أن الجيش الليبي تمكن، يوم أمس الأول، من تحرير مدينة سرت على بعد 450 كيلومتراً شرقي طرابلس من الجماعات المسلحة، في عملية عسكرية خاطفة استغرقت ثلاث ساعات ومن دون قتال؛ حيث اعترفت قوات السراج بالانسحاب بزعم "حماية المدنيين".

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وذكرت أن الموقع الاستراتيجي لسرت، ووقوعها في منتصف الطريق بين طرابلس وبنغازي يعطي أهمية خاصة للمدينة، فهي من أكبر مدن وسط ليبيا على الساحل، وتعد مفتاحاً للشرق والغرب والجنوب؛ نظراً لقربها من حقول النفط في البريقة ورأس لانوف، وإطلالها على البحر المتوسط؛ حيث توجد فيها قاعدة بحرية وقاعدة جوية عسكرية لذلك، فإن السيطرة على المدينة يوفر للجيش الوطني الليبي القدرة على التحرك في أكثر من اتجاه، ويشكل ضغطاً على الجماعات المسلحة الموالية لحكومة السراج، ويفقدها واحدة من أهم قواعدها العسكرية، عدا التأثير المعنوي والنفسي السلبي فيها.

ولفتت إلى أن مجريات معركة سرت تؤكد أن قوات السراج لم تتمكن من المواجهة، وفضلت أن تلوذ بالفرار، بعد أن فقدت الثقة بقيادتها، وشعورها بأنها تخوض معركة ليست معركتها؛ لأنها بدأت تشعر بالخذلان وحالة الانهيار النفسي بعدما تأكد لجنودها وضباطها أن هناك من يساوم على دمهم ويبيع تضحياتهم لجهة خارجية تطمع في ليبيا وثرواتها وموقعها وبالتالي تحويلها إلى منصة لتخريب دول الجوار.

وأكدت أن معركة سرت ستشكل منعطفاً حاسماً في معركة تحرير كل ليبيا، وستمثل جرس إنذار للقوات التركية والمرتزقة الذين جاؤوا بركابهم، بأن دخول ليبيا ليس مثل الخروج منها، لعل الرئيس التركي يرتدع ويتراجع عن ضلاله، ويحول دون سقوط قواته في مستنقع الدم الذي ينتظرهم.

وقالت في الختام بالتأكيد، لن يكون وجود القوات التركية في ليبيا نزهة، ولن يتم استقبالها بالورود، فهي بالنسبة للشعب الليبي قوة غزو واحتلال جاءت بغير إرادته، وكل قوة احتلال ستعامل كما يفترض، بالمقاومة من جانب كل الليبيين.. فليبيا لن تكون ممراً أو مقراً لأي محتل وطامع.