شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تطالب إيران بوقف «الهجمات المتهورة» والان نبدء بالتفاصيل

نددت بريطانيا اليوم الأربعاء بالهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد عسكرية في العراق تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ومنها قوات بريطانية. وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب "ندين هذا الهجوم على القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات التحالف بما في ذلك القوات البريطانية. "نحث إيران على عدم تكرار هذه الهجمات المتهورة والخطيرة والسعي بدلا من ذلك إلى وقف التصعيد بشكل عاجل".

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