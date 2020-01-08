خامنئي يصف الهجوم الصاروخي في العراق بـ'الناجح'

جاء ذلك خلال كلمة للمرشد الإيراني، نقلها التلفزيون الإيراني، بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على قواعد أميركية في العراق.

وتحدث خامنئي عن جبهة واسعة تواجه إيران، فيما وصف الظروف الحالية بالصعبة.



واعلنت خلية الاعلام الامني، في وقت سابق اليوم الاربعاء، عن تعرض مقرات التحالف الدولي في العراق الى قصف بـ 22 صاروخا، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر ضمن القوات العراقية بتلك الهجمات.