وكالة الحرس الثوري: حزب الله ينقل معدات عسكرية نحو الحدود اللبنانية مع إسرائيل

أفادت وكالة أنباء الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، بأن "حزب الله" اللبناني ينقل معدات عسكرية نحو الحدود اللبنانية مع إسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال سليماني الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

وبحسب استخبارات الحرس الثوري، فإن الضربة العسكرية التي تمت بـ 15 صاروخا باليستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعا حساسا في القاعدتين الأمريكيتين، لا سيما في قاعدة "عين الأسد" الجوية في الأنبار غرب العراق، مشيرة إلى مقتل 80 جنديا أمريكيا، وتدمير طائرات مروحية ومعدات عسكرية أمريكية.