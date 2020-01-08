تنشر وكالة الخليج 365، صورا لاحد الصواريخ الايرانية الذي سقط قرب مدينة هيت ولم ينفجر. وبحسب مصدر امني فأن "الصاروخ سقط في قرية المبغية قرب قضاء هيت". واشار الى انه "لم يسفر عن وقوع اية خسائر بشرية او اضرار مادية". Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. احد الصواريخ الايرانية الذي سقط قرب هيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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