البترول الصينية تسحب موظفين من حقل غرب القرنة

كشف مصدر مطلع في مؤسسة البترول الوطنية الصينية، الاربعاء، عن سحب نحو 20 موظفا من حقل غرب "القرنة -1 النفطي العراقي" مع تصاعد التوترات في المنطقة.
وذكرت رويترز، للانباء ان مؤسسة البترول الوطنية الصينية إن "سي.ان.بي.سي أبقت على موظفيها البالغ عددهم نحو 60 فردا في الرميلة، وهو حقل نفطي عراقي آخر تعمل فيه مع بي.بي التي تتولى تشغيله".
وللشركة الصينية نحو 100 موظف في الحلفاية، وهو حقل نفط رئيسي ثالث في العراق تتولى سي.ان.بي.سي تشغيله.
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