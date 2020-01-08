البترول الصينية تسحب موظفين من حقل غرب القرنة

وذكرت رويترز، للانباء ان مؤسسة البترول الوطنية الصينية إن "سي.ان.بي.سي أبقت على موظفيها البالغ عددهم نحو 60 فردا في الرميلة، وهو حقل نفطي عراقي آخر تعمل فيه مع بي.بي التي تتولى تشغيله".

وللشركة الصينية نحو 100 موظف في الحلفاية، وهو حقل نفط رئيسي ثالث في العراق تتولى سي.ان.بي.سي تشغيله.

