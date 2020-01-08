‪‎‪الجيش العراقي: 22 صاروخا استهدفت البلاد ولا خسائر بصفوفنا

‪‎‪ أعلن الجيش العراقي، الأربعاء، أن إجمالي عدد الصواريخ التي استهدفت مقرات التحالف الدولي بلغ 22 صاروخا، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر ضمن قواته.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش، في بيان لها، إن "العراق تعرّض فجر اليوم ٨ يناير/كانون الثاني، إلى قصف بـ٢٢ صاروخا".



وأوضحت أن "١٧صاروخا منها سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية –الواقعة في ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار قرب نهر الفرات- من ضمنها صاروخان لم ينفجرا في منطقة حيطان غرب مدينة هيت و٥ صواريخ على مدينة أربيل".

وأشارت إلى أن "جميع الصواريخ سقطت على مقرات التحالف".

وأكدت خلية الإعلام الأمني أنه "لم تُسجَّل أي خسائر ضمن القوات العراقية"، وأنها ستعلن تفاصيل أخرى في وقت لاحق.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إطلاق 12 صاروخا باليستيا من داخل إيران تجاه قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بالعراق.

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وأضاف جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون، في بيان، أن الصواريخ استهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين؛ هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل، مشيرا إلى أنه جارٍ إجراء تقييم أولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

كما عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا بالبيت الأبيض مع وزيري الخارجية مايك بومبيو والدفاع مارك إسبر ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين؛ لبحث تداعيات الهجوم الصاروخي.

وعقب الاجتماع، أعلن ترامب أنه جارٍ تقييم الخسائر الناجمة عن القصف الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكريتين في العراق، مؤكدا أن بلاده تمتلك أقوى جيش في العالم.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه "سيعلن بيانا في وقت لاحق الأربعاء حول الهجمات الإيرانية".

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تمتلك الجيش الأقوى والأكثر تجهيزا على مستوى العالم.

بدورها، أعلنت مليشيا "الحرس الثوري" الإيرانية مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية في العراق.

وقالت مليشيا الحرس الثوري، في بيان نقله التلفزيون الإيراني، إن الهجمات ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني المصنف إرهابيا.

وقُتل سليماني مع نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي الجمعة.