طيران الإمارات تلغي رحلتين إلى بغداد بعد الهجوم الإيراني على قواعد أمريكية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
ألغت طيران الإمارات رحلة من دبي إلى بغداد وأخرى من بغداد إلى دبي اليوم الأربعاء، وذلك بعد ساعات من شن إيران هجمات صاروخية على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق
وقال متحدث باسم طيران الإمارات في بيان وفقا لــ 24 : "ألغينا اليوم الأربعاء رحلة طيران الإمارات ئي كيه 943 من دبي إلى بغداد والرحلة ئي كيه 944 من بغداد إلى دبي، وذلك لأسباب تشغيلية".
وتابع: "نحن نراقب التطورات عن كثب وعلى اتصال وثيق بالسلطات الحكومية ذات الصلة فيما يتعلق بعملياتنا، وسوف نتخذ مزيداً من التعديلات التشغيلية إذا دعت الحاجة، وكما هو دأبنا على الدوام، فإن سلامة ركابنا وأفراد أطقم رحلاتنا وطائراتنا هي الأولوية القصوى على الإطلاق".
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