البنتاغون: الصواريخ الإيرانية أصابت عراقيين فقط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أفادت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون بأن الإصابات جراء الهجمات الإيرانية على قاعدتين اميركييتن في العراق، تقتصر حتى الآن على العراقيين فقط.



وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أكدت تعرض قاعدتين عسكريتين على الأقل تستضيفان قوات أميركية وقوات من التحالف لمحاربة داعش في العراق، لهجمات صاروخية انطلقت من ايران.

Advertisements

وأكد البنتاغون في بيان صادر "في حوالي الساعة 5:30 مساء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة أطلقت إيران أكثر من 12 صاروخا باليستيا على القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق..".

وتابع أن "من الواضح أن هذه الصواريخ أطلقت من إيران واستهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان عسكريين وأميركيين من قوات التحالف في عين الأسد وأربيل".

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها تتابع عن كثب تطورات الهجوم الذي استهدف القوات الاميركية في العراق.

قد كلف الرئيس ترامب نائبه مايك بنس بإبلاغ قادة الكونغرس بآخر تطورات الوضع في العراق، قبل الرد على هجمات إيران.