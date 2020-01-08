لحظة استهداف قاعدة «عين الأسد» الأمريكية.. وفيديو يوثق استغاثة الجنود العراقيون من الصواريخ الإيرانية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحظة سقوط الصواريخ الإيرانية على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في محافظة الأنبار العراقية.

وأظهر الفيديو، الذي تم التقاطه بواسطة كاميرا هاتف خاص بأحد الجنود، سقوط عدد من الصواريخ على قاعدة "عين الأسد".

كما أظهر الفيديو استغاثة الجنود العراقيين من القصف الإيراني للقاعدة الأمريكية، حيث كانوا يحذرون بعضهم البعض من سقوط الصواريخ.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهدف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق بعشرات الصواريخ.

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ويأتي القصف الإيراني رداً على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، الذي أغتيل يوم الجمعة الماضي بطائرة مسيّرة بالقرب من مطار بغداد الدولي.