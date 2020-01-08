لم ترتقي إلى مستوى التهديدات.. لماذا تعد الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية «حفظاً لماء الوجه»؟

- شريف الجنيدي

شن الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، هجوماً صاروخياً على قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، عن إطلاقه عشرات الصواريخ استهدفت قاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار، وقاعدة أخرى في أربيل بالعراق، مؤكداً أن الهجوم أسفر عن إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين.

وأكد البيان أن العملية تأتي انتقاماً لمقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي أغتيل يوم الجمعة الماضي في العراق، مشيراً إلى أن عملية استهداف القواعد الأمريكية تحمل إسم "الشهيد سليماني"، بحسب البيان.

وعلى ما يبدو فإن الهجوم الإيراني على القواعد العسكرية الأمريكية بالعراق لم يأتي على مستوى التصريحات والتهديدات النارية التي أطلقها المسئولون الإيرانيون، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي مروراً بالرئيس حسن روحاني والحرس الثوري وحتى البرلمان.

واستخدمت وكالة "تسنيم" الإيرانية، التابعة للحرس الثوري، عنواناً للإعلان عن استهداف القواعد العسكرية الأمريكية، حيث قالت: "ضرب عاصمة الولايات المتحدة في العراق"، وهو العنوان الذي يبعث على الشعور بالتباهي بضخامة الحدث.

وتعد قاعدة "عين الأسد" الأمريكية من أكبر القواعد العسكرية التابعة للولايات المتحدة في العراق، إلا أنها وبعد اغتيال الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني تم تشديد الإجراءات الأمنية وهو ما جعلها أكثر تحصيناً، بحسب ما ذكرت وسائل إعلامية أمريكية.

ونتيجة لتشديد الإجراءات الأمنية، فإن احتمال سقوط خسائر كبيرة بعد استهدافها (المتوقع) من قبل إيران يعد أمراً بعيداً.

وأفادت وسائل إعلامية بأن الضربات الإيرانية لم تستهدف القاعدة، بل أن أغلب صواريخ الحرس الثوري لم تصب أهدافها بشكل مباشر، فضلاً عن ما ذكرته شبكة "سي إن إن" أن الجيش كان لديه تحذير مبكر من الهجوم الإيراني على القواعد العسكرية في العراق.

ونقلت الشبكة عن مسئول أمريكي بارز قوله إن التحذير كان مبكراً بما يكفي لتفعيل صافرات الإنذار وابتعاد القوات عن الضرر الناجم عن الهجوم والنزول إلى الغرف المحصنة تحت الأرض في الوقت المناسب.

كما نشرت قناة العربية صوراً لصاروخ إيراني سقط بالقرب من قاعدة عسكرية أمريكية في أربيل ولم ينفجر.

فشل الضربات أو تقليل الخسائر

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ونقلت الوسائل الإعلامية عن مسئولين أمريكيين تأكيدهم أن الصواريخ الإيرانية سقطت في "مناطق غير مأهولة" من قاعدة عين الأسد.

ويقول محللون إن فشل وصول الصواريخ الإيرانية للقواعد الأمريكية في العراق قد يكون إما بسبب ضعف تكنولوجيا التسليح، أو أن إيران قد تعمدت عدم استهداف القواعد العسكرية لتقليل الخسائر، والاكتفاء بإرسال رسالة للأمريكيين بأنها قادرة على التهديد في أي وقت وبدون الدخول في مواجهة مباشرة.

تضخيم إعلامي

وبمتابعة الوسائل الإعلامية الإيرانية، فإنها عمدت على تضخيم الضربات الصاروخية للحرس الثوري بشكل مبالغ فيه، باعتبار أنها "الرد القاسي" الذي وعد به المسئولون الإيرانيون، أبرزهم المرشد علي خامنئي.

كما نشرت الوسائل الإعلامية التابعة للحرس الثوري صوراً وفيديوهات للقصف الصاروخي على مرحلتين تفصلهما ساعتين، الأولى استهداف قاعدة "عين الأسد" في الأنبار، وهو ما تم التركيز عليه من قبل وسائل الإعلام العالمية باعتبارها الأبرز.

أما المرحلة الثانية فهي استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية الأخرى في أربيل، وهو ما لم يتم التركيز عليه من وسائل الإعلام العالمية لأن الهجوم حتى الآن مبهم وغير واضح، فضلاً عن أن وسائل الإعلام الإيرانية نفسها لم تكشف عن تفاصيل، سوى الإعلان عن عدد القتلى الذي قالت إنه 80 شخصاً.

وفي أجواء سينمائية، أعلن الحرس الثوري عن استهداف القوعد العسكرية الأمريكية "في نفس وقت اغتيال قاسم سليماني".

كما ذكرت وسائل إعلامية إيرانية أن الهجمات الصاروخية جاءت بالتزامن مع دفن قاسم سليماني، حيث قدموها على أنها "الثأر الموعود".

تحذيرات

عقب الهجمات، خرج الجانب الإيراني بلعبته التي يفضلها دائماً وهي إطلاق التهديدات والتحذيرات، حيث أصدر الحرس الثوري بياناً تحذيرياً إلى الولايات المتحدة وحلفاءها، وايضاً إلى إسرائيل.

وتضمن البيان ايضاً رسالة إلى الشعب الأمريكي طالبه فيها بالضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب للانسحاب من المنطقة.

وخرج وزير الخرجية الإيراني محمد جواد ظريف بتغريدة يعلن فيها أن إيران "لا تسعى للتصعيد والحرب" وأن الهجمات جاءت في إطار "الدفاع عن النفس"، وهو نفس ما أكده المتحدث باسم الحكومة الإيرانية.