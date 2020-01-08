أعلنت وكالة "فارس" الإيرانية، صباج اليوم الأربعاء، عن سقوط طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بسبب مشاكل فنية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في إيران وعلى متنها 180 شخصا.
وأظهر فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وميض في الأجواء وسمعت أصوات هدير محركات الطائرة الأوكرانية التي بدت وكأنها تنخفض في الأجواء. وبعد لحظات عديدة من انخفاضها سقطت الطائرة وحدث انفجار هائل في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط طائرة ركاب ايرانية وعلى متنها 180 راكباً قرب مطار الامام الخميني بسبب عطل فني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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