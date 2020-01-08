أمين عام أوبك في رسالة إلى ترامب: أوبك وحدها لا تستطيع تحمل مسؤولية الإبقاء على سوق النفط متوازنة

اعلن أمين عام أوبك ان إنتاج ​العراق​ من ​النفط​ مستمر والمنشآت آمنة، ولفت الى ان توقعات الطلب بأنها "ليست قوية لكنها لا تمثل مبعث قلق".

وفي رسالة إلى الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اكد ان أوبك وحدها لا تستطيع تحمل مسؤولية الإبقاء على سوق النفط متوازنة.

واشار الى انه على ثقة من أن زعماء ​الشرق الأوسط​ يبذلون كل ما يستطيعون لإعادة الأوضاع لطبيعتها.