اعلنت القوات المسلحة الدنمركية إن الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق لم يسفر عن مقتل أو إصابة أي جنود دنمركيين.
وللدنمرك نحو 130 جنديا في القاعدة ضمن التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.
وشنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة عين الأسد الجوية ومنشأة عراقية أخرى تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ردا على مقتل قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الإيراني.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة الدنماركية: لا قتلى ولا جرحى دنمركيين جراء الهجوم على قاعدة عين الأسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.