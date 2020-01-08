القوات المسلحة الدنماركية: لا قتلى ولا جرحى دنمركيين جراء الهجوم على قاعدة عين الأسد

اعلنت ​القوات المسلحة​ الدنمركية إن الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد الجوية في ​العراق​ لم يسفر عن مقتل أو إصابة أي جنود دنمركيين.

وللدنمرك نحو 130 جنديا في ​القاعدة​ ضمن ​التحالف الدولي​ الذي يقاتل تنظيم "داعش" في العراق و​سوريا​.

وشنت ​إيران​ هجمات صاروخية على قاعدة عين الأسد الجوية ومنشأة عراقية أخرى تستضيف قوات التحالف بقيادة ​الولايات المتحدة​ ردا على مقتل ​قاسم سليماني​ القائد ب​الحرس الثوري الإيراني​.