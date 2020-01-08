​الصين تنجح في إطلاق قمر صناعي جديد لتجربة تكنولوجيا الاتصالات

أرسلت ​الصين​ قمرا صناعيا جديدا لتجربة تكنولوجيا ​الاتصالات​، إلى ​الفضاء​ من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان.

ودخل ​القمر​ الصناعي المدار المحدد مسبقا، وسوف يتم استخدامه في الاتصالات والإذاعة والتلفزيون ونقل البيانات، وكذلك اختبار تكنولوجيا التدفق العالي.

وتم إطلاق القمر الصناعي على ​صاروخ​ حامل من طراز "لونغ مارش-3بي"، حيث كانت هذه المهمة الـ324 للصواريخ الحاملة من سلسلة "لونغ مارش".

وتم تطوير القمر الصناعى الجديد والصاروخ الحامل من جانب أكاديمية ​شانغهاي​ لتكنولوجيا الطيران الفضائي والأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات الإطلاق التابعة لشركة الصين للعلوم والتكنولوجيا الفضائية الجوية.

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