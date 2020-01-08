راب دان الهجمات الصاروخية الإيرانية: لعدم تكرار هذه الهجمات المتهورة

دان وزير الخارجية البريطاني ​دومينيك راب​ "الهجمات الصاروخية التي نفذتها ​إيران​ على قاعدتين عسكريتين تضمان قوات أميركية وقوات التحالف في ​العراق​"، داعيا إيران الى "على عدم تكرار هذه الهجمات المتهورة والخطيرة".

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