عطالله لباسيل: أكدت للأشخاص الذين لا يعرفونك إنك قائد عن حق

توجه وزير الدولة لشؤون المهجرين في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​غسان عطالله​ إلى رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ قائلا: "جبران باسيل أكدت للأشخاص الذين لا يعرفونك إنك قائد عن حق، ملم بكامل الملفات، تناقش بعلمية وموضوعية، ثابت في مواقفك، تعترف بالخطأ بجرأة، ونسبة مشاهدة حلقة حساب جبران العالية تؤكد ان محبينك أكثر بكثير من قليلي التهذيب الذين أهانوا نفسهم بالشتائم التي أطلقوها بحقك".

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