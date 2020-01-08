مواجهات واعتقالات بالضفة وإخطارات هدم بالخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلعت مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال في بعض المناطق بالضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بعض المحافظات، وشنت حملة دهم وتفتيش تخللها اعتقال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، بحجة حيازة وسائل قتالية والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين.

في محافظة أريحا، أصيب 6 شبان بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، والعشرات بالاختناق، في مواجهات اندلعت فجر اليوم الأربعاء، مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بعض منازل المواطنين في مخيم عقبة جبر للاجئين.

وأفاد الناشط في المخيم أيوب العاصي، بأن شابين أصيبا بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط أحدهما بثلاث رصاصات بقدمه اليسرى، وآخر برصاصة مطاطية فوق عينه، جرى نقلهما إلى مستشفى أريحا الحكومي، فيما جرى معالجة 4 آخرين ميدانيا، خلال اقتحام جيش الاحتلال للمخيم وتفتيش 3 منازل تعود لعائلتي عويضات وطبية.

كما أصيب العشرات بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال المواجهات وسط المخيم وعلى مدخله.

ووقع حادث سير ذاتي بجانب متنزه بيلسان قرب المخيم، بعد أن اصطدمت مركبة عمومية تعود لمواطن من نابلس بعامود كهرباء، جراء استنشاقه الغاز المسيل للدموع وعدم وضوح الرؤية، إلى جانب إطلاق القنابل الصوتية، أثناء مروره من المكان.

بينما في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أمين سر حركة "فتح" في بلدة بيت عوا باسل محمد شلس مسالمة، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة اذنا غرب الخليل وفتشت عدة منازل عرف من أصحابها عزيز موسى طميزي، وطارق محمد طميزي.

أما في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أحمد ديرية، وجرى اعتقاله بعد دهم منزل والده وتفتيشه في بلدة بيت فجار.

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في محافظة قلقيلية، أصيب عدد من المواطنين، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال جنوب قلقيلة.

وأفاد شهود عيان بأن المواجهات وقعت على الحاجز الجنوبي للمدينة، والذي يشهد احتكاكات مستمرة مع الشبان تفضي إلى مواجهات مستمرة.

وأشعل الشبان إطارات المركبات، ورشقوا الجنود بالحجارة في حين تقدم الجنود نحو الشارع الرئيس، وأطلقوا المسيل للدموع والأعيرة النارية.

وفي سياق تضييق الاحتلال على الفلسطينيين، أخطرت سلطات الاحتلال بهدم أربعة منازل شرق بلدة يطا جنوب الخليل بذريعة البناء دون ترخيص.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب راتب الجبور إن" قوات الاحتلال اقتحمت قرية التوانة شرق يطا، وأخطرت بهدم أربعة منازل مأهولة بالسكان".

يذكر أن المنازل الصادر بحقها إخطارات مملوكة للمواطنين: مفضي أحمد ربعي، وفضل أحمد ربعي، وخضر سليمان العمور، وأحمد محمود حمامدة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت 617 مبنى في الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال عام 2019، ما أدى إلى تهجير 898 فلسطينيا.