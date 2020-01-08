بعد قصف قواعد أميركية بالعراق: الثوري الإيراني يهدد بضرب إسرائيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدد الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم الأربعاء، بضرب إسرائيل وحكومات حليفة للولايات المتحدة في المنطقة، وذلك إثر إطلاقه صواريخ بالستية على قاعدتين عسكريتين تستخدمهما القوات الأميركية في العراق في قصف قال إنه نفذه انتقاما لمقتل الجنرال قاسم سليماني، بغارة أميركية في بغداد الأسبوع الماضي.

وقال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام بإيران "سنسوي تل أبيب وحيفا بالأرض إذا ردت أميركا"، فيما تابع الجنرال محسن رضائي، قائلا "لن يكون هناك أي خط أحمر إذا تعرضنا لهجوم والأعداء يتحملون العواقب".

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان "ننصح الشعب الأميركي بسحب القوات الأميركية من المنطقة منعا لوقوع المزيد من الخسائر، ولعدم السماح بتهديد حياة المزيد من العسكريين الأميركيين بسبب الكراهية المتزايدة للنظام الأميركي".

وأتى التهديد الإيراني بعيد إعلان البنتاغون أن إيران أطلقت فجر اليوم الأربعاء أكثر من 12 صاروخا على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأميركية، مشيرا إلى أنه بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل الرد على هذه الضربة.

الثوري الإيراني: مقتل 80 جنديا أميركيا بقصف عين الأسد بالعراق

وأعلن مصدر باستخبارات الحرس الثوري الإيراني مقتل 80 جنديا أميركيا بقصف عين الأسد بالعراق.

وقال التلفزيون الإيراني يوم الأربعاء إن ما لا يقل عن 80 "إرهابيا أميركيا" قُتلوا جراء إطلاق طهران 15 صاروخا على أهداف أميركية بالعراق، مضيفا أنه لم يتم اعتراض أي صاروخ.

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ونقل التلفزيون عن مصدر بالحرس الثوري قوله إن إيران عينها على 100 هدف آخر في المنطقة إذا اتخذت واشنطن أي إجراءات للرد. وأضاف أن "أضرارا جسيمة"، لحقت بطائرات هليكوبتر أميركية وعتاد عسكري.

وقال مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون العامة جوناثان هوفمان، في بيان إن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا بالستيا على القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق.

وأضاف أنه "من الواضح أن هذه الصواريخ أطلقت من إيران واستهدفت على الأقل قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستخدمهما القوات الأميركية وقوات التحالف في عين الأسد وإربيل".

ويأتي الهجوم الصاروخي الإيراني بعدما توعدت طهران بالرد على ضربة أميركية بطائرة مسيرة قتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد العراقي أبو مهدي المهندس في بغداد الجمعة الماضي.

وكان رئيس مصلحة تشخيص النظام في إيران والقائد السابق للحرس الثوري، محسن رضائي، هدد بتحويل تل أبيب وحيفا "إلى رماد" إذا ما نفّذت الولايات المتّحدة وعيدها بقصف 52 هدفا في الجمهورية إيرانية، إذا ما ردت طهران على اغتيال سليماني، وهو ما حدث فجر الأربعاء.