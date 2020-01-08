حالة الطقس: عاصف وماطر والتحذير من السيول والفيضانات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتمركز منخفض جوي عميق حول جزيرة قبرص وسيبدأ بالتوجه نحو سواحل بلاد الشام الشمالية خلال ساعات هذا اليوم وتبدأ الأمطار بالهطول في أقصى المناطق الشمالية من البلاد، وتمتد خلال الساعات القادمة إلى كافة المناطق الشمالية، وفي المساء تمتد لمناطق وسط البلاد ثم نحو صحراء النقب وجنوب الضفة الغربية وقطاع غزة.

اليوم الأربعاء، تهطل الأمطار في مناطق واسعة من البلاد وتشتد غزارة في ساعات الظهر والعصر، وتكون مصحوبة بتساقط زخات البرد والعواصف الرعدية، فيما يحذر الرصاد الجوي من السيول والفيضانات.

وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار المخلوطة بالثلوج في بعض القمم العالية مثل الجليل الأعلى في ساعات الصباح، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد وماطر مع حدوث العواصف الرعدية. وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة.

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في يوم الخميس، يستمر تأثير المنخفض الجوي وتكون الأجواء باردة وماطرة في كافة المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا وتساقط البرد في بعض المناطق، وفي ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة خصوصاً في الجبال.

ويستمر تأثير المنخفض الجوي، يوم الجمعة، وتكون الأجواء باردة وماطرة في معظم المناطق خصوصاً في أواسط البلاد، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا، ويضعف تأثير المنخفض الجوي في المساء والليل، وفي ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة خصوصا في الجبال.

في يوم السبت، تستقر الأجواء في جميع المناطق، مع بقاء الأجواء باردة بشكل ملموس في كافة المناطق، وتكون الأجواء غائمة جزئيا، وفي ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة في كافة المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية.