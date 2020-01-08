شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في المملكة خلال الـ"24" ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 يناير 2020 توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف،نجران) و سماء غائمة جزئياً قد تهطل منها امطار متفرقة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية).

Advertisements ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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