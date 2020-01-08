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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 180 شخصا بتحطم طائرة أوكرانية بعد إقلاعها من مطار الخميني بإيران والان مع التفاصيل
الأربعاء 8 يناير 2020
سقطت، اليوم الأربعاء، طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بيونغ 737" تقل 180 راكبا بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني في العاصمة الإيرانية طهران.
جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام الإيرانية، من بينها وكالة أنباء "فارس"، التي أوضحت نقلًا عن مصادر، أن سقوط الطائرة جاء لأسباب فنية،
وبحسب المصدر أكد، علي كاشاني، مدير العلاقات العامة بشركة مدينة مطار الامام الخميني الدولي، بأن "الطائرة المنكوبة من طراز بوينغ وسقطت بعد إقلاعها من مطار الامام متجهة إلى العاصمة كييف".
ولفت الى أن الطائرة سقطت في منطقة "برند" القريبة من المطار، جنوب غربي طهران، متوقعا أن يكون خللا فينا وراء سقوطها.
إلى ذلك أكد المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، أن "الطائرة الاوكرانية تقل 170 راكبا، وأنها من طراز بوينغ 737، وسقطت بعد دقائق من اقلاعها من مطار الخمييني".
بدوره أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن الطائرة كانت تقل على متنها 180 راكبًا، وأن سقوطها يرجع لأسباب فنية.
ولم يعرف حتى اللحظة ما إذا كانت قد سقطت بخلل فني فعلا أم بأحد الصواريخ التي أرسلت إلى العراق.
وأكدت مصادر مقتل جميع ركاب الطائرة.
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