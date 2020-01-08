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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيراني: لا نريد تصعيداً أو حرباً مع الولايات المتحدة والان مع التفاصيل
الأربعاء 8 يناير 2020
قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، إن "بلاده اتخذت واختتمت إجراءات متناسبة للدفاع عن النفس، وذلك بعد أن أعلنت طهران عن تنفيذ هجمات صاروخية على قاعدتين عسكريتين بالعراق تستخدمهما قوات أمريكية.
وكتب ظريف عبر حسابه على تويتر: "لا نريد تصعيداً أو حرباً، لكننا سندافع عن أنفسنا ضد العدوان".
ولم ترد بعد تقارير عن حجم الخسائر الناجمة عن الضربات الإيرانية.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" صباح اليوم الأربعاء، أن إيران استهدفت قاعدتين تضمان أفراداً أمريكيين بالأنبار وأربيل في العراق بأكثر من 12 صاروخاً.
وأضافت الوزارة في بيان نقلت عنه وكالة "بلومبرغ" للأنباء أنها تعمل حالياً على تقييم الخسائر.
وتابعت: "سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية جنودنا وشركائنا وحلفائنا في المنطقة".
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