شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شركات طيران آسيوية تقرر حظر تحليق طائراتها فوق المجال الجوي للعراق وإيران والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 يناير 2020

قررت 3 شركات طيران آسيوية، الأربعاء، حظر تحليق طائراتها فوق المجال الجوي للعراق وإيران، عقب الهجمات الصاروخية التي شنتها طهران على قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.



وقالت شركة تشاينا إيرلاينز، أكبر شركة طيران في تايوان إن طائراتها لن تحلق فوق إيران أو العراق بسبب التوترات في المنطقة.

وقالت الشركة في بيان إنها ستواصل متابعة الموقف وتعديل المسارات وفقا لذلك.

كما قررت شركة الطيران التايوانية إيفا إير، منع طائراتها من التحليق فوق إيران والعراق بسبب التوتر الإقليمي الذي تشهده المنطقة.

الخطوط الجوية الماليزية قررت أيضا، استبعاد المجال الجوي الإيراني، من حركة الطيران خلال هذه الفترة بسبب التصعيد بين طهران وواشنطن داخل الأراضي العراقية.

وفي وقت سابق، قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، إنها ستحظر على شركات الطيران المدني التحليق في المجال الجوي للعراق وإيران، بعد أن شنت الأخيرة هجوما صاروخيا على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.

وأضافت في بيان أنّها "بعثت برسائل إلى المشغّلين الجويّين تتضمّن تفاصيل بشأن قيود على الطيران تحظر على مشغّلي الطائرات المدنية الأمريكية العمل في المجال الجوي فوق العراق وإيران".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قالت في وقت سابق اليوم، إن 12 صاروخا باليستيا خرج من داخل إيران تجاه قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بالعراق.

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وأضاف جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون في بيان، أن الصواريخ استهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات للتحالف بقيادة واشنطن.

وأوضح أن القاعدتين المستهدفتين هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل، مشيرا إلى أنه جارٍ إجراء تقييم أولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وشدد على أن وزارة الدفاع الأمريكية ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.

وقالت الإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب يبحث مع مسؤولي الأمن القومي التقارير الواردة عن استهداف قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية بالعراق.

وأعلن البيت الأبيض أنّ ترامب أحيط علماً بالتقارير الواردة بشأن تعرض قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق لقصف صاروخي، وأنه "يتابع عن كثب" تطورات الأوضاع.

وقالت ستيفاني جريشام، المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان: "نحن على علم بالتقارير الواردة بشأن هجمات استهدفت منشآت أمريكية في العراق. تم إطلاع الرئيس وهو يتابع الموقف عن كثب ويتشاور مع فريقه للأمن القومي".

وأكد مسؤول أمريكي تعرض عدد من المنشآت الأمريكية في العراق إلى قصف صاروخي من بينها قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار التي تضم قوات أمريكية.

وتصاعد القلق الدولي حول الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني، ما دفع عدة دول غربية إلى تحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وأمر ترامب، فجر الجمعة الماضي، بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.