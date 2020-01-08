شكرا لقرائتكم خبر عن وقوع هزتين أرضيتين قرب مفاعل بوشهر الإيراني والان نبدء بالتفاصيل
وتقع محطة بوشهر النووية على الساحل الإيرانى إلى الجنوب الغربى من بورازجان، وهى ليست بعيدة عن مركز تلك الهزات الأرضية. وكان زلزالا آخر بلغت قوته 5.1 درجة، ضرب المنطقة نفسها قبل أقل من أسبوعين
كانت هذه تفاصيل خبر وقوع هزتين أرضيتين قرب مفاعل بوشهر الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.