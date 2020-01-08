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وقوع هزتين أرضيتين قرب مفاعل بوشهر الإيراني

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سجلت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، هزتين أرضيتين، جنوب غربى إيران، فى وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء. وقالت الهيئة - فى بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن الهزتين ضربتا محافظة بوشهر الإيرانية، حيث بلغت قوة الهزة الأولى 4.9 درجة بمقياس ريختر، على بعد 10 كيلومترات من مدينة بورازجان، بينما بلغت قوة الهزة الثانية 4.5 درجة بمقياس ريختر، على بعد 17 كيلومترا من مدينة بورازجان.

وتقع محطة بوشهر النووية على الساحل الإيرانى إلى الجنوب الغربى من بورازجان، وهى ليست بعيدة عن مركز تلك الهزات الأرضية. وكان زلزالا آخر بلغت قوته 5.1 درجة، ضرب المنطقة نفسها قبل أقل من أسبوعين

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