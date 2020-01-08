شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تحذر رعاياها: تجنبوا السفر «غير الضروري» للعراق والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الهند اليوم الأربعاء تحذيرا بشأن السفر وطلبت من مواطنيها تجنب السفر "غير الضروري" للعراق بعد ساعات من شن إيران هجمات صاروخية على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان "بالنظر إلى الوضع السائد في العراق، يُنصح الرعايا الهنود بتجنب السفر غير الضروري إلى العراق حتى إشعار آخر".

وأضاف أن السفارة الهندية في بغداد والقنصلية في أربيل لا تزالان تعملان.