شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جميع ركاب وطاقم طائرة أوكرانية في إيران والان نبدء بالتفاصيل

يعلن م

سقطت طائرة أوكرانية صباح اليوم الأربعاء، وعلى متنها 180 شخصاً بعد إقلاعها من مطار الخميني في إيران.والطائرة الأوكرانية من طراز بوينغ 737 تحطمت بعد إقلاعها بسبب خلل فني، وقتل جميع من كانوا على متنها. وفقا لرويترز.

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية.