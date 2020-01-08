واشنطن: الصواريخ الإيرانية أصابت قسما خاليا من الأمريكيين في عين الأسد

ولاحظت المحطة التلفزيونية، أن هذا يتضح من البيانات الأولى التي تم الحصول عليها في سياق تقييم الأضرار التي لحقت بهذه القاعدة نتيجة الضربة الصاروخية الإيرانية.

في الوقت نفسه، ذكرت مصادر CNN أن إجراء فحص مناسب للقاعدة الجوية بالكامل لن يحدث إلا عند الفجر.



وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "تويتر" إنه يجري في قاعدتين عسكريتين تعرضتا لهجوم صاروخي من إيران، "تقييم لمعرفة ما إذا كان هناك أي ضحايا أو أضرار". كما وعد بالإدلاء ببيان صحفي الأربعاء.

وطبقا للمتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان، شنت إيران هجوما صاروخيا على العراق على قاعدتين عسكريتين على الأقل تستخدمهما الولايات المتحدة.

وحسب المعلومات التي قدمها، قصفت قاعدة "عين الأسد" وقاعدة "مطار أربيل" بأكثر من عشرة صواريخ.



واعلنت خلية الاعلام الامني، في وقت سابق اليوم الاربعاء، عن تعرض مقرات التحالف الدولي في العراق الى قصف بـ 22 صاروخا، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر ضمن القوات العراقية بتلك الهجمات.