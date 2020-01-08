استخبارات الحرس الثوري الايراني: مقتل 80 أمريكيا في عين الأسد

أفادت استخبارات الحرس الثوري الايراني، الاربعاء، بأن "80 عسكريا أمريكيا على الأقل قتلوا، في قاعدة عين الأسد، إثر القصف الصاروخي" الذي استهدف القاعدة في العراق.
ونقل موقع RT الروسي، عن الاستخبارات الايرانية، القول إن "الصواريخ أصابت عددا من طائرات الاستطلاع والمروحيات، وعددا كبيرا من المعدات العسكرية الأمريكية وألحقت بها خسائر فادحة".
وأكدت استخبارات الحرس الثوري أنه "تم إطلاق 15 صاروخا على قاعدة عين الأسد ولم يتم اعتراض أي منها، حيث أصابت اهدافها ولم يتم رصدها بأي من رادارات الجيش الأمريكي".
كما نقل الموقع عن الاستخبارات تأكيدها أن "دقة وشدة إصابة الصواريخ كانت لدرجة أنها دمرت عدة أهداف بشكل متزامن".
في المقابل، أكد التلفزيون الرسمي الإيراني عن مصدر في الحرس الثوري، أن طهران حددت 104 أهداف لأمريكا وحلفائها في المنطقة.
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