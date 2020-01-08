الاعلام الامني: لم يسجل أي خسائر ضمن القوات العراقية بالهجمات الصاروخية

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن العراق تعرض من الساعة ٠١٤٥ ولغاية الساعة ٠٢١٥ فجر يوم ٨ كانون الثاني ٢٠٢٠ ، الى قصف بـ٢٢ صاروخا".

وأوضحت أن " ١٧صاروخاً منها سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية من ضمنها صاروخين لم ينفجرا في منطقة حيطان غرب مدينة هيت و٥ صواريخ على مدينة اربيل"، مبينة أن "جميع الصورايخ سقطت على مقرات التحالف".



وأكدت خلية الاعلام أنه "لم يسجل أي خسائر ضمن القوات العراقية"، واشارت الى أنه ستعلن تفاصيل اخرى في وقت لاحق.