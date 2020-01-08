اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن تعرض مقرات التحالف الدولي في العراق الى قصف بـ 22 صاروخا، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر ضمن القوات العراقية بتلك الهجمات.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن العراق تعرض من الساعة ٠١٤٥ ولغاية الساعة ٠٢١٥ فجر يوم ٨ كانون الثاني ٢٠٢٠ ، الى قصف بـ٢٢ صاروخا".
وأوضحت أن " ١٧صاروخاً منها سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية من ضمنها صاروخين لم ينفجرا في منطقة حيطان غرب مدينة هيت و٥ صواريخ على مدينة اربيل"، مبينة أن "جميع الصورايخ سقطت على مقرات التحالف".
وأكدت خلية الاعلام أنه "لم يسجل أي خسائر ضمن القوات العراقية"، واشارت الى أنه ستعلن تفاصيل اخرى في وقت لاحق.
وأوضحت أن " ١٧صاروخاً منها سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية من ضمنها صاروخين لم ينفجرا في منطقة حيطان غرب مدينة هيت و٥ صواريخ على مدينة اربيل"، مبينة أن "جميع الصورايخ سقطت على مقرات التحالف".
وأكدت خلية الاعلام أنه "لم يسجل أي خسائر ضمن القوات العراقية"، واشارت الى أنه ستعلن تفاصيل اخرى في وقت لاحق.
كانت هذه تفاصيل خبر الاعلام الامني: لم يسجل أي خسائر ضمن القوات العراقية بالهجمات الصاروخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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