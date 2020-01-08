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بومبيو يطلع بارزاني على تطورات الهجمات الصاروخية الإيرانية

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قال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور برزاني، إنه ناقش التطورات الأخيرة في العراق، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وأضاف، أنه اقترح خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الأربعاء مع بومبيو، سبلا لخفض التصعيد واحتواء الموقف.

بدورها قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورغاتوس، إن "وزير الخارجية مايك بومبيو أطلع رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني على التطورات المتعلقة بالهجمات الصاروخية الإيرانية على القواعد الجوية في العراق بما في ذلك أربيل.


وتابعت أن "وزير الخارجية الأمريكي ورئيس وزراء إقليم كردستان اتفقا على البقاء على اتصال وثيق مع حدوث أي مستجدات في الأوضاع".

هذا ولم توضح وكالة "رويترز" التي أوردت النبأ تفاصيل إضافية عن طبيعة مقترح بارزاني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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