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النفط يصعد لأعلى مستوياته في أشهر بعد الهجوم الإيراني بالعراق

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ارتفعت أسعار النفط، الاربعاء، إلى أعلى مستوياتها في أشهر بعد أن هاجمت إيران القوات الأمريكية في العراق، مما يثير المخاوف من صراع متصاعد وتعطل إمدادات النفط.
ففي الساعة 8 صباحا بتوقيت بغداد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.32 دولار بما يعادل 0.90 بالمئة إلى 69.17 دولار للبرميل ، بعد أن زادت في وقت سابق إلى 70.83 دولار، وهي اعلى مستوى وصل اليها برنت منذ أيلول 2019.

وارتفعت عقود غرب تكساس الوسيط 1.32% مسجلة 64.30 دولار للبرميل. ولامس الخام في وقت سابق 63.44 دولار.

واعلنت ايران انها شنت هجوما صاروخيا على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق خلال الساعات الأولى من اليوم ردا على ضربة أمريكية بطائرة مسيرة استهدفت قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني والذي أثار اغتياله المخاوف من حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقال الجيش الأمريكي إن طهران أطلقت أكثر من عشرة صواريخ باليستية من الأراضي الإيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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