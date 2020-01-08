النفط يصعد لأعلى مستوياته في أشهر بعد الهجوم الإيراني بالعراق

ارتفعت أسعار النفط، الاربعاء، إلى أعلى مستوياتها في أشهر بعد أن هاجمت إيران القوات الأمريكية في العراق، مما يثير المخاوف من صراع متصاعد وتعطل إمدادات النفط.
وارتفعت عقود غرب تكساس الوسيط 1.32% مسجلة 64.30 دولار للبرميل. ولامس الخام في وقت سابق 63.44 دولار.
واعلنت ايران انها شنت هجوما صاروخيا على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق خلال الساعات الأولى من اليوم ردا على ضربة أمريكية بطائرة مسيرة استهدفت قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني والذي أثار اغتياله المخاوف من حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.
وقال الجيش الأمريكي إن طهران أطلقت أكثر من عشرة صواريخ باليستية من الأراضي الإيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة .
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