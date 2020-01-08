النفط يصعد لأعلى مستوياته في أشهر بعد الهجوم الإيراني بالعراق

ففي الساعة 8 صباحا بتوقيت بغداد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.32 دولار بما يعادل 0.90 بالمئة إلى 69.17 دولار للبرميل ، بعد أن زادت في وقت سابق إلى 70.83 دولار، وهي اعلى مستوى وصل اليها برنت منذ أيلول 2019.وارتفعت عقود غرب تكساس الوسيط 1.32% مسجلة 64.30 دولار للبرميل. ولامس الخام في وقت سابق 63.44 دولار.

واعلنت ايران انها شنت هجوما صاروخيا على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق خلال الساعات الأولى من اليوم ردا على ضربة أمريكية بطائرة مسيرة استهدفت قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني والذي أثار اغتياله المخاوف من حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقال الجيش الأمريكي إن طهران أطلقت أكثر من عشرة صواريخ باليستية من الأراضي الإيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة .

