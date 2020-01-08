مقتل 180 شخصا جراء تحطم طائرة أوكرانية قرب مطار طهران

أعلن التلفزيون الإيراني، الثلاثاء، مقتل 180 شخصا، جراء تحطم طائرة أوكرانية، بعد دقائق على إقلاعها من مطار الخميني في طهران.
وأكد مدير العلاقات العامة بشركة مدينة مطار الإمام الخميني الدولي علي كاشاني، في تصريح لوكالة أنباء "فارس"، أن الطائرة المنكوبة من طراز بوينغ، وسقطت بعد إقلاعها من المطار أثناء توجهها إلى العاصمة الأوكرانية كييف.
واضاف أن الطائرة سقطت بين بلدتي برند وشهريار غرب طهران القريبة من المطار الكائن في جنوب غرب طهران، متوقعا أن يكون خللا فنيا وراء سقوطها.
واضاف أن الطائرة سقطت بين بلدتي برند وشهريار غرب طهران القريبة من المطار الكائن في جنوب غرب طهران، متوقعا أن يكون خللا فنيا وراء سقوطها.
من جهته أكد المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، أن الطائرة الأوكرانية كانت تقل 170 راكبا بالإضافة إلى أفراد الطاقم، وأنها من طراز بوينغ 737.
واشار المتحدث الى إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان سقوط الطائرة المنكوبة.
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