الهند تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى العراق لحين إشعار آخر

طالبت الحكومة الهندية، الأربعاء، مواطنيها بتجنب السفر "غير الضروري" إلى العراق لحين إشعار آخر، كما حثت رعاياها هناك على توخي الحذر وتفادي أي تنقل.

وقالت الخارجية الهندية في بيان "بالنظر إلى الوضع السائد في العراق، يُنصح الرعايا الهنود بتجنب السفر غير الضروري إلى العراق حتى إشعار آخر".

وأضاف البيان"يُنصح الرعايا الهنود في العراق باليقظة وتجنب التنقل داخل البلاد"، مشيرا إلى أن السفارة الهندية في بغداد والقنصلية في أربيل لا تزالان تعملان.

دعوة السلطات الهندية جاءت بعد ساعات من إطلاق إيران 12 صاروخا باليستيا على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تضم قوات أمريكية.

وفي وقت سابق اليوم، أمرت الفلبين، بإجلاء إلزامي لرعاياها في العراق بعد الهجوم الإيراني على قواعد عراقية تضم قوات أمريكية.

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وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية إدواردو مينديز: "تقرر رفع مستوى الإنذار في عموم العراق إلى المستوى الرابع الذي يدعو إلى الإجلاء الإلزامي".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت إطلاق 12 صاروخا باليستيا من داخل إيران تجاه قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بالعراق.

وأضاف جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون في بيان، أن الصواريخ استهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين؛ هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل، مشيرا إلى أنه جارٍ إجراء تقييم أولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

كما عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا بالبيت الأبيض مع وزيري الخارجية مايك بومبيو والدفاع مارك إسبر ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، لبحث تداعيات الهجوم الصاروخي.

وعقب الاجتماع، أعلن ترامب، أنه جارٍ تقييم الخسائر الناجمة عن القصف الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكريتين في العراق، مؤكدا أن بلاده تمتلك أقوى جيش في العالم.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه "سيعلن بيانا في وقت لاحق الأربعاء حول الهجمات الإيرانية".



وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تمتلك الجيش الأقوى والأكثر تجهيزا على مستوى العالم.