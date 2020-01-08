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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ظريف: انتهينا من الرد بقصف قواعد أمريكية ولا نريد التصعيد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أكد وزير الخارجية الإيراني، محمود ظريف، أن إيران انتهت من الرد على مقتل سليماني باستهداف قواعد أمريكية في العراق.
وأوضح ظريف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، كانون الثاني 08، 2020: انتهينا من الرد ولا نريد التصعيد.
وفي وقت سابق قالت الوكالة الرسمية العراقية إن 22 صاروخا سقطوا على قاعديتين أمريكيتين في الأنبار وأربيل بالعراق.
وأكدت الوكالة أن الصواريخ لم تسفر عن أية إصابات في صفوف القوات العراقية والإيرانية.
وزعم التلفزيون الإيراني أن 80 قتيلا قضوا في الهجمات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية بالعراق.
ووفق بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فإن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا على القاعدتين، فيما نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول قوله إن عدد الصواريخ بلغ 15.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلقا على الهجمات الإيرانية أنه يُجرى حاليا تقييم للإصابات والأضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية الإيرانية في العراق
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