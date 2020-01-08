الوكالة الرسمية العراقية: لا إصابات في صفوف القوات الأمريكية جراء القصف الإيراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قالت الوكالة الرسمية العراقية إن 22 صاروخا سقطوا على قاعديتين أمريكيتين في الأنبار وأربيل بالعراق.



وأكدت الوكالة أن الصواريخ لم تسفر عن أية إصابات في صفوف القوات العراقية والإيرانية.

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وزعم التلفزيون الإيراني أن 80 قتيلا قضوا في الهجمات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية بالعراق.

ووفق بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فإن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا على القاعدتين، فيما نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول قوله إن عدد الصواريخ بلغ 15.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلقا على الهجمات الإيرانية أنه يُجرى حاليا تقييم للإصابات والأضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية الإيرانية في العراق