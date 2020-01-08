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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش العراقي: قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار اسُتهدفت بـ17 صاروخًا إيرانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قال الجيش العراقي إن قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار اسُتهدفت بـ17 صاروخًا إيرانيا فجر اليوم.
وأعلنت إيران أنها استهدفت قواعد أمريكية في العراق بموجة من الصواريخ، في حين أكدت مصادر أمريكية عدم وجود إصابات.
زعم التلفزيون الإيراني أن 80 قتيلا قضوا في الهجمات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية بالعراق.
ووفق بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فإن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا على القاعدتين، فيما نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول قوله إن عدد الصواريخ بلغ 15.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلقا على الهجمات الإيرانية أنه يُجرى حاليا تقييم للإصابات والأضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية الإيرانية في العراق
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