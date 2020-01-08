انتهاء مراسم دفن قاسم سليماني في مدينة کرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

انتهت فجر اليوم الأربعاء مراسم دفن قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني في مدينة کرمان.



Advertisements

وكانت المراسم تأخرت بسبب الزحام الشديد خلال مراسم التشييع والتي حالت دون إمكانية الدفن للحيلولة دون تكرار الحادث الذي أودى بحياة 56 شخصاً على الأقل خلال مراسم التشييع بسبب التدافع، كما ذكرته وكالة الأنباء (إرنا) الإيرانية، وإصابة مالا يقل عن 200 آخرين.

وجرى دفن سليماني بجنوب شرق البلاد بعد أربعة أيام من مقتله في ضربة بطائرة مسيرة أمريكية في العراق يوم الجمعة، في هجوم أدخل المنطقة في دوامة أزمة جديدة وأثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع.

وكان سليماني بصفته قائد فيلق القدس مسؤولا عن بناء شبكة وكلاء إيران في الشرق الأوسط. وكان شخصية محورية في مجال تنسيق حملة إيران الرامية منذ وقت طويل لطرد القوات الأمريكية من العراق.