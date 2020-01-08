ترامب: جارٍ تقييم الخسائر الناجمة عن القصف الصاروخي الإيراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه جارٍ تقييم الخسائر الناجمة عن القصف الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكريتين في العراق، مؤكدا أن بلاده تمتلك أقوى جيش في العالم.



وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنه سيعلن بيانا في وقت لاحق الأربعاء حول الهجمات الإيرانية".

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تمتلك الجيش الأقوى والأكثر تجهيزا على مستوى العالم.

وفي وقت سابق، عقد ترامب اجتماعا بالبيت الأبيض مع وزيري الخارجية مايك بومبيو والدفاع مارك إسبر ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، لبحث تداعيات الهجوم الصاروخي.

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وأعلن البيت الأبيض أنّ ترامب أحيط علماً بالتقارير الواردة بشأن تعرض قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق لقصف صاروخي، وأنه "يتابع عن كثب" تطورات الأوضاع.

وقالت ستيفاني جريشام، المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان: "نحن على علم بالتقارير الواردة بشأن هجمات استهدفت منشآت أمريكية في العراق. تم إطلاع الرئيس وهو يتابع الموقف عن كثب ويتشاور مع فريقه للأمن القومي".

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن 12 صاروخا باليستيا خرج من داخل إيران تجاه قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بالعراق.

وأضاف جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون في بيان، أن الصواريخ استهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات للتحالف بقيادة واشنطن.

وأوضح أن القاعدتين المستهدفتين هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل، مشيرا إلى أنه جارٍ إجراء تقييم أولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وشدد على أن وزارة الدفاع الأمريكية ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.