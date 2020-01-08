شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحطم طائرة ركاب أوكرانية من طراز بوينج 737 في إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وكالة بلومبرج للأنباء، الأربعاء، تحطم طائرة ركاب أوكرانية من طراز بوينج 737 في إيران عقب إقلاعها "بسبب خلل فني".

ونقلت "بلومبرج" عن وكالة "إسنا" للأنباء الإيرانية أن الطائرة كانت متجهة إلى أوكرانيا. Advertisements وأضافت أن الطائرة كانت تقل 180 راكبا بالإضافة إلى طاقمها. ورغم أنه لم يتم الكشف رسميا عن مصير من كانوا على متن الطائرة، فإن رئيس الهلال الأحمر الإيراني يستبعد وجود ناجين من الحادث. ولاحقا، أعلن التلفزيون الإيراني مقتل جميع الركاب وطاقم الطائرة.

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