تضارب الأنباء حول عدد قتلى الهجمات على القواعد الأمريكية.. التليفزيون الإيراني يعلن عدد الضحايا.. و«سي إن إن» تعلن خبراً صادماً

أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني عن عدد ضحايا الهجمات التي شنها الحرس الثوري على قواعد عسكرية أمريكية في العراق، فجر اليوم الأربعاء.

وقال التليفزيون الإيراني إن 80 شخصاً قد قتلوا في الهجمات الصاروخية على الأهداف الأمريكية في العراق.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأن القصف الإيراني، الذي استهدف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بالعراق، أسفر عن سقوط ضحايا من العراقيين، دون أن تحدد أرقام.

وفي الوقت ذاته، ذكرت مواقع إخبارية عراقية أن العميد الركن ضرغام التميمي، نائب قائد عمليات الأنبار العسكرية، قد قتل جراء القصف الإيراني لقاعدة "عين الأسد".

وتأتي الضربات الإيرانية رداً على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، قاسم سليماني، الذي أغتيل يوم الجمعة الماضي في العراق.

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وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أصدرت بياناً قالت فيه إن إيران استهدفت قاعدتين عسكريتين تضمان أفراداً أمريكيين بالأنبار وأربيل في العراق.

وأضاف البيان أن "إيران أطلقت أكثر من ١٢ صاروخاً من أراضيها استهدفت قاعدتين تستضيفان قوات أميركية في العراق على الأقل"، فيما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية عن مسئول قوله إن عدد الصواريخ بلغ 15.

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة اتخذت في الأيام الأخيرة كافة الاحتياطات، لتأمين أفرادها وشركائها خصوصا بعد إعلان النظام الإيراني نيته استهداف المصالح الأمريكية".

وتابع البيان: "سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة والدفاع عنهم".

وقلل الرئيس الأمريكي من الهجوم الإيراني، حيث كتب تغريدة على تويتر قال فيها: "كل شئ على ما يرام".

وأضاف: "حتى الآن، هذا جيد! لدينا أقوى القوات العسكرية وتجهيزها جيدا في أي مكان في العالم، وسأدلي ببيان صباح الغد".