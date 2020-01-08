بعد الهجوم على القواعد الأمريكية بالعراق.. الحرس الثوري الإيراني يوجه رسائل تحذيرية إلى الولايات المتحدة وحلفاءها في الخليج

شن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الأربعاء، هجوماً صاروخياً على قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، عن إطلاقه عشرات الصواريخ استهدفت قاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار، وقاعدة أخرى في أربيل بالعراق، مؤكداً أن الهجوم أسفر عن إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين.

وأكد البيان أن العملية تأتي انتقاماً لمقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي أغتيل يوم الجمعة الماضي في العراق، مشيراً إلى أن عملية استهداف القواعد الأمريكية تحمل إسم "الشهيد سليماني"، بحسب البيان.

رسائل

وأضاف الحرس الثوري في بيانه أن وحدته الصاروخية "وجهت صفعة صاروخية للولايات المتحدة في عملية إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية أرض - أرض".

ووجه البيان تحذيراً لحلفاء واشنطن في المنطقة والدول التي تستضيف قواعد أمريكية، حيث قال: حيث قال إن تلك الدول "سيتم استهدافها إذا ما كانت منطلقاً للخطوات المعادية أو لاعتداءات".

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كما حذر البيان الولايات المتحدة، التي أسماها "الشيطان الأكبر"، من أن "أي خطوة ستواجه رداً أكثر إيلاماً وقسوة".

وأكد الحرس الثوري في بيانه أن إسرائيل "لا تعتبر منفصلة عن استهداف سليماني".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصادر لها قولها إن أي رد أمريكي على هجوم قاعدة "عين الأسد" في العراق "سيقابل بهجوم صاروخي على إسرائيل".

ووجه البيان رسالة إى الشعب الأمريكي، حيث طالبهم باستدعاء الجنود الأمريكيين من المنطقة، وألا يسمحوا للنظام الحاكم (إدارة ترامب) بقبض المزيد من أرواح الجنود.

من جانبه، قال نائب قائد فرقة "ثارالله" (المسئولة عن حماية العاصمة طهران) بالحرس الثوري الإيراني، إسماعيل كوثري، إن الهجوم على قاعدة "عين الأسد" في الأنبار يعد "خطوة أولى" مؤكداً أن قواته "لن تترك الأمريكيين".

وأضاف كوثري، في تصريحات نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية: "لم نقل كلاماً لا نعمل به... خطوة فجر اليوم خطوة أولى وعلى الأمريكيين أن يعلموا أن عليهم مغادرة المنطقة".

وطالب كوثري المسئولين الأمريكيين بالضغط على الرئيس دونالد ترامب لوقف خطواته، محذراً أن "القوات الأمريكية ستضرر في المنطقة، وأقل خطوة سيقابلها رد".